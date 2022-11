Pronostic Mexique Pologne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Bonus ParionsSport : Misez 50€ ⇒ Récupérez 100€

Exemples du Bonus ParionsSport

Nos pronostics pour Mexique - Pologne

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Le Mexique veut enfin dépasser les huitièmes de finale

La Pologne recherche une référence dans un Mondial

Lewandowski n’est pas assez entouré

Les compos probables pour Mexique - Pologne :

Le Mexique à l'arrachée

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nouveauest de 100€ et est très simple à comprendre :Vous misez votre 1pari jusqu'à 50€ et vous obtenez le double du montant de votre mise en bonus !- Vous faites un 1pari 50€ ⇒ Vous récupérez 100€- Vous faites un 1pari 25€ ⇒ Vous récupérez 50€Vous pouvez réaliser votre 1pari sur n'importe quelle cote.Ceest à durée limitée et se termine le 12 décembre.- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !Le Mexique est un acteur incontournable dans l’histoire de la Coupe du monde par sa régularité étalée depuis plusieurs années. Bien que son meilleur résultat soit un quart de finale en 1986, la Verde s’est extraite de sa poule à chaque Mondial depuis 1994, sans toutefois parvenir à passer l’obstacle des huitièmes de finale. Elle reste l’une des nations dominantes en Amérique du Nord et centrale à l’image de sa finale en Gold Cup l’an dernier. Depuis, la sélection mexicaine a tenu son rang lors des éliminatoires au Mondial qatari en terminant coleader de son groupe avec le Canada, pour un bilan de 8 succès, 4 nuls et 2 défaites. Ses derniers résultats laissent toutefois à désirer. Les joueurs de « Tata » Martino ont perdu 3 de leur 5 matchs amicaux disputés depuis septembre. Avant le Mondial, ils ont dominé l’Iraq (4-0) et été défaits par la Suède (1-2).La Pologne doit montrer un autre visage que celui affiché lors des deux dernières compétitions majeures. Malgré Robert Lewandowski, elle a terminé dernière de son groupe lors des phases finales du Mondial 2018 et de l’Euro 2020. Un rendement décevant pour cette équipe qui a montré qu’elle est en position de force face au modestes sélections européennes. Cela s’est vérifié pendant les éliminatoires de cette Coupe du monde. Deuxièmes derrière l’Angleterre, les Polonais ont devancé des formations comme l’Albanie ou la Hongrie pour composter leur ticket pour les barrages. À ce stade, ils ont profité de l’exclusion de la Russie avant de régler la Suède (2-0) dans le match d’accès au Qatar. Le niveau s’est élevé à partir du mois de juin en Ligue des nations, mais les Aigles, pas au niveau contre les Pays-Bas et la Belgique, ont pris la troisième place de la poule grâce à leurs uniques succès sur le pays de Galles (2-1 et 0-1). Ils ont mieux préparé ce Mondial que le Mexique en gagnant leur seul match amical la semaine dernière contre le Chili (1-0).L’effectif mexicain ne peut pas compter sur Corona (FC Séville) au Qatar, mais les autres tauliers répondent bien à l’appel de Gerardo Martino. À commencer par l’idole Ochoa (Club América) qui dispute sa cinquième Coupe du monde et a laissé de mauvais souvenirs aux attaquants du temps de son passage à Ajaccio. Le taulier défensif Moreno (Monterrey), le vétéran Guardado (Betis) qui s’apprête à atteindre la barre des 180 sélections et les attaquants Jimenez (Wolverhampton) et Lozano (Naples) forment l’ossature du Mexique.Le Pologne misera en grande partie sur son goleador Lewandowski (FC Barcelone), taulier d’un secteur offensif de qualité au vu des présences également de Milik (Juventus) et Piatek (Salernitana). Plusieurs autres éléments évoluent au plus haut niveau européen tel que le portier Szczęsny (Juventus), le milieu Zieliński (Naples) ou le Lensois Frankowski. Il manque toutefois aux Aigles une solide assise défensive.: Ochoa - Álvarez, Araujo, Moreno, Gallardo - Carlos Rodríguez, Herrera, Guardado - Vega, Martin, Lozano.: Szczęsny - Bednarek, Glik, Kiwior - Frankowski, Zurkowski, Krychowiak, Zieliński, Zalewski - Swiderski, Lewandowski.Cette rencontre promet d’être disputée entre deux sélections qui se valent sur le papier. Si la Pologne peut se targuer de détenir dans ses rangs un certain Robert Lewandowski, il lui manque une référence récente en Coupe du monde et cela s’explique notamment par sa fébrilité quand le niveau s’élève. Huitième-de-finaliste des huit dernières Coupes du monde, le Mexique a justement ce vécu qui pourrait être un facteur clé d’entrée de compétition. Il pourrait réaliser une bonne opération face à la Pologne.Retrouvez le Pronostic Mexique Pologne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !