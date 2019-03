Pronostic Mexique Chili : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Mexique retrouve des couleurs face au Chili !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Mexique - Chili :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde face au Brésil (2-0), le Mexique a enchaîné les défaites (5) pour une seule victoire contre le Costa Rica. Cette période a été marquée par une vaste revue d’effectif menée par un sélectionneur intérimaire. Depuis, Tata Martino a été nommé et l’ancien coach du Barca a décidé de rappeler les cadres expérimentés de la sélection pour ce match (Chicharito, Ochoa, Layun, Guardado, Jonathan dos Santos, Moreno) et de s’appuyer sur les jeunes prometteurs (Jimenez, Lozano ou la pépite du Betis, Diego Lainez). Laa montré un joli visage au Mondial et avec Martino à sa tête, les supporters mexicains peuvent espérer.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Chili a déçu lors de la campagne de qualifications pour la dernière Coupe du Monde. Incapables de se qualifier directement, les partenaires de Vidal ont même vu le Pérou les devancer pour la place de barragiste. Depuis la fin du Mondial, les Chiliens ont remporté deux rencontres, face à un Mexique remanié (1-0), et contre les modestes Honduriens (4-1). Le sélectionneur Rueda peut compter sur ses cadres historiques (Medel, Jara, Isla, Vidal ou Aranguiz) mais déplore l’absence de Sanchez en attaque. Pour ce match, nous voyons la sélection mexicaine retrouver les joies de la victoire à San Diego où elle jouera dans un stade acquis à sa cause.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mexique - Chili encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !