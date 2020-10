Pronostic Mexique Algérie : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Algérie sur sa lancée face au Mexique

Vainqueur de la Golden Cup en 2019 face aux Etats-Unis, le Mexique a confirmé qu'il était la meilleure sélection d'Amérique centrale. La sélection est sur une excellente dynamique avec 18 victoires pour une seule défaite lors de ses 19 derniers matchs joués. Cependant, les Mexicains ont joué surtout des petites équipes mis à part les Pays-Bas la semaine passée en amical (victoire 1-0). Mais les Néerlandais signent pour l'instant un rassemblement décevant (match nul en Bosnie samedi) pour la première de Frank de Boer.

Championne d'Afrique en titre, l'Algérie est donc également la nation numéro 1 de son continent mais sans doute au milieu d'une adversité plus redoutable. Les Algériens avaient d'ailleurs dû battre le Nigéria en demi-finale puis le Sénégal en finale de la CAN 2019. Après avoir remporté leurs deux premiers matchs d'éliminatoires à la CAN 2022 en novembre 2019, les Fennecs ont de nouveau battu le Nigéria la semaine passée en match amical (1-0) sur un but de Bensebaini. Avec son gros effectif (M'Bolhi, Mandi, Bensebaini, Feghouli, Mahrez, Brahimi, Bennacer, Delort, Benrahma, etc.), l'Algérie pourrait au moins tenir le match nul aux Pays-Bas face à une sélection mexicaine privée de sa star napolitaine Lozano.