Pronostic Metz Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz, 1er succès face à Troyes

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Metz - Troyes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l’instar de Lens, le FC Metz a été l’une des satisfactions de la saison dernière en Ligue 1. Auteur d’une excellente entame, la formation lorraine a engrangé des points précieux pour le maintien. Assuré de rester dans l’élite, le club messin avait lâché en fin de saison. Pour ce nouvel exercice, les Messins n’ont pas été vernis lors de la 1journée car ils auraient dû prendre les 3 points face à Lille (3-3), qui a égalisé à la 96minute. Ensuite, les Messins, dans un jour sans, sont passés au travers face à Nantes (2-0). Lors des deux dernières journées, les joueurs lorrains ont signé des matchs nuls face à Reims (1-1) et sur la pelouse du Gabriel-Montpied face au promu clermontois (2-2). Au niveau de l’effectif, Metz a vendu Sarr à Tottenham mais se l’est fait prêter jusqu’à la fin de la saison. De plus, Farid Boulaya, très bon l’an passé, est resté au club tandis que Nicolas de Préville, libre, est venu renforcer l’attaque messine.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes est l'une des équipes habituées à faire le yoyo entre la L1 et la L2. Auteur d’une excellente saison dernière, l’ESTAC a remporté la Ligue 2 devant Clermont et Toulouse, et a retrouvé l’élite du football français. La transition est difficile puisque Troyes n’a toujours pas remporté la moindre rencontre. Battu par le PSG (1-2) lors de la 1journée, l’ESTAC s’est ensuite incliné contre l’autre promu, Clermont (2-0). Les hommes de Laurent Batlles ont ensuite décroché leur premier point à la Meinau face à Strasbourg (1-1). En revanche, les joueurs troyens n’ont pas su enchaîner puisqu’ils se sont inclinés face à l’AS Monaco lors de la dernière journée (1-2). Dans les derniers jours du mercato, Batlles a renforcé son équipe en recrutant Adil Rami, qui devrait apporter son expérience au groupe. Mais le champion du Monde 2018 n'est toujours pas prêt à débuter. Plus expérimenté et à domicile, le FC Metz devrait pouvoir décrocher son 1er succès de la saison face à une équipe troyenne en phase d’adaptation.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !