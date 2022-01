Pronostic Metz Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le derby entre Metz et Strasbourg tourne en faveur des Alsaciens

Après avoir réalisé une excellente saison dernière en atteignant rapidement son objectif de maintien, le FC Metz souffre lors de ce nouvel exercice. En effet, le club lorrain est englué dans la zone de relégation depuis de nombreuses journées mais est toujours dans le coup pour se maintenir, puisqu’il ne compte qu’un point de retard sur un trio d’équipes composées de Troyes, Clermont et Bordeaux. Malgré une belle victoire face à Lorient (4-1) à St Symphorien, les Messins ont connu une fin d’année 2021 compliquée avec de lourdes défaites face à Montpellier (1-3) et Monaco (4-0) et une élimination en Coupe de France à Bergerac. En revanche, les Grenats ont montré un visage intéressant au Groupama Stadium en tenant tête à l’Olympique Lyonnais (1-1). Pour les semaines à venir, Antonetti sera privé de plusieurs joueurs puisque les Sarr, Bronn, Boulaya, Alakouch, Maïga, Kouyaté ou Oukidja sont tous partis à la CAN. De plus, le club a annoncé que plusieurs joueurs avaient été touchés par la Covid.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Racing Club de Strasbourg est sur une dynamique contraire car il réalise un exercice nettement plus abouti que l’an passé. En effet, la formation alsacienne occupe la 10e place du classement avec 5 points de retard sur Rennes, 4e. Les hommes de Julian Stéphan comptent en plus un match en retard à disputer à Clermont. En forme sur la fin d’année, le Racing avait vu sa belle série de 6 journées sans la moindre défaite s’arrêter lors de la réception de Marseille (0-2). Reparti de l’avant avec un succès à Valenciennes (1-0) en Coupe de France, Strasbourg s’est montré décevant face à Montpellier au tour suivant (1-0), avec notamment un penalty manqué par Diallo. Ce dernier avec son coéquipier Djiku sont partis rejoindre leurs sélections pour la CAN, tandis que Le Marchand est blessé pour plusieurs mois. En revanche, Julian Stéphan pourra toujours compter sur un bel effectif avec les Gameiro, Thomasson ou Ajorque. Dans ce derby de l’Est, Strasbourg devrait profiter des nombreuses absences du FC Metz pour accrocher la victoire.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz - Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !