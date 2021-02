Pronostic Metz Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz – Strasbourg : un derby grenat

La 25journée de Ligue 1 nous offre dimanche le derby de l'Est entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Les deux équipes sont sur des dynamiques différentes, avec des Lorrains calés dans la première partie de tableau, à la 7place tandis que les Alsaciens comptent 10 points de moins et luttent pour leur maintien. Messins et Strasbourgeois ont connu des fortunes diverses en Coupe de France, avec une qualification obtenue au bout du temps additionnel pour les Grenats à Amiens (1-2), et une défaite à domicile pour le Racing face à Montpellier (0-2). Surprise de ce championnat, Metz a vu son excellente série de 6 journées sans la moindre défaite s'arrêter le week-end dernier à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne (1-0). Solide à domicile, les Lorrains espèrent au moins accrocher un nul (comme lors de l'aller) face à Strasbourg. De son côté, Strasbourg s'était bien repris cet hiver après une entame très laborieuse. Lors des dernières semaines, le Racing semble être retombé dans ses travers et reste sur 5 matchs sans la moindre victoire. Les Alsaciens ne comptent que 6 points d'avance sur la zone de relégation, dans une période où les mal classés se rebellent. Thierry Laurey est conscient que sa formation doit engranger des points rapidement pour ne pas se retrouver dans une situation délicate mais les Strasbourgeois ne se sont plus imposés dans ce derby depuis 2007. Formation solide de Ligue 1, Metz semble en mesure de confirmer sa suprématie régionale et d'accrocher au moins le nul face à des Alsaciens, moins bien dernièrement.