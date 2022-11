Pronostic Metz Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sainté accroche Metz

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 14e journée de Ligue 2 se conclut par une affiche entre deux relégués de l’élite avec l’affiche entre le FC Metz et l’AS Saint Etienne. Les Grenats réalisent un début de saison moyen avec la 12e place au classement, avec seulement 3 points d’avance sur la zone de relégation et 4 sur son adversaire du soir. La formation messine est très irrégulière dans ses performances et reste sur trois journées sans la moindre victoire en Ligue 2 avec un nul contre Sochaux (0-0) et deux revers face à Bordeaux (2-0) et Le Havre (2-0), les deux leaders à l’orée de cette journée. Le week-end dernier, les Messins ont fait le taf en Coupe de France pour prendre le dessus sur Raon l’Etape (1-2) mais ils avaient donc été incapables de marquer lors de leurs 3 derniers matchs de Ligue 2.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Saint-Etienne végète dans la zone de relégation depuis l’entame de saison. Les Verts ont réalisé quelques bonnes prestations mais sont aussi passés au travers à plusieurs reprises. Laurent Batlles espère voir ses hommes réaliser une série de résultats positifs pour se sortir de la zone rouge. Au plus mal au soir de sa défaite à domicile face au Paris FC, le club du Forez s’est repris lors de son déplacement à Amiens (0-1) en s’imposant grâce à Wadji, buteur sur penalty. Le week-end dernier, les Stéphanois sont retombés dans leurs travers en s’inclinant contre Rodez lors des tirs aux buts en Coupe de France. Dernièrement, les Verts ont perdu les Cafaro, Pintor ou Bakayoko sur blessure mais devraient pouvoir compter sur les retours du piston Macon et surtout de l’important Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 réalisations. Fort de son succès à Amiens, Sainté devrait être en mesure de prendre au moins le point du nul face à une formation messine qui ne marque plus en Ligue 2.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !