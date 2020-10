Pronostic Metz Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne va chercher un résultat à Metz

La saison du FC Metz a peut-être connu un tournant lors du dernier jour du mercato. En effet, le club messin a vendu son attaquant Diallo à Strasbourg et a vu quelques heures plus tard, son buteur Niane, exceptionnel depuis le début de saison, se blesser gravement. Fred Antonetti, de retour sur le banc des Grenats, doit se creuser les méninges pour trouver des solutions offensives. Le week-end dernier face à Angers, Nguette a répondu présent et a trouvé le chemin des filets, insuffisant cependant pour s'imposer (match nul 1-1). Après 7 journées de championnat, le FC Metz est positionné en 14position du classement avec 8 points au compteur. Les Messins ont perdu leurs trois premières rencontres mais se sont bien repris depuis avec 4 matchs sans la moindre défaite (2 victoires, 2 nuls). De son côté, l'AS Saint-Etienne est dans une situation inverse. Les Verts ont réalisé un excellent départ avec 4 rencontres sans la moindre défaite et coincent un peu depuis, avec 3 revers de rang. Les Stéphanois ont été handicapés par les blessures et les suspensions. Pour ce match à Saint-Symphorien, Claude Puel devrait pouvoir compter sur quelques retours comme celui de Khazri et sur celui de l'excellent milieu de terrain Neyou. Le week-end dernier, les joueurs du Forez ont commis de grossières erreurs défensives face à une formation niçoise réaliste qui aurait pu se faire rattraper au score. Les Verts veulent mettre fin à cette série de 3 défaites de suite, et semblent en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe messine privée de son atout offensif numéro 1, Niane.