Pronostic Metz Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz – Rennes : l’Europe en jeu

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€, mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir tenu en respect le week-end dernier à l'extérieur Lens, qui est un adversaire direct pour les places européennes, le FC Metz défie le Stade rennais, également engagé dans la lutte pour la 5place. Les Messins ont montré un très bon état d’esprit à Bollaert lors de la dernière journée pour ramener le point du match nul (2-2). La bande à Frédéric Antonetti se retrouve désormais en 7position avec 3 points de retard sur l’Olympique de Marseille, mais avec une unité de plus que son adversaire du jour, le Stade rennais. Les Lorrains connaissent un coup de moins bien à domicile où ils se sont inclinés lors des deux dernières réceptions face à Strasbourg (1-2) dans le derby de l’Est et contre Angers (0-1). Néanmoins, les Grenats restent une solide formation à Saint-Symphorien et vont tout mettre en œuvre pour finir la saison sur une note positive. Le FC Metz peut compter sur la bonne forme du Cap-Verdien Vagner, auteur de 3 buts lors des 4 dernières rencontres disputées par les Lorrains.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade rennais est dans une période de transition, l’après-Julien Stéphan. Pour sa première sur le banc breton, Bruno Génésio a vu son équipe s’incliner au Vélodrome face à l’OM (1-0) dans une rencontre équilibrée. Lors de la dernière journée, ses protégés se sont difficilement imposés face à Strasbourg (1-0) au Roazhon Park. Ce succès bienvenu a permis de stopper une terrible série de 6 défaites consécutives. Néanmoins, les Rouge et Noir ne semblent pas totalement guéris, et Génésio a du pain sur la planche pour redresser la barre. Régulier depuis le début de saison, le club lorrain part légèrement favori et devrait accrocher au moins un nul dans une confrontation qui offre en général peu de buts (moins de 4 lors des 13 dernières oppositions entre ces deux équipes).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !