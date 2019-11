Pronostic Metz Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Metz face à de solides Rémois !

Champion de France de Ligue 2 en titre, le FC Metz occupe la 17place avec un point d’avance sur le premier relégable et va sans doute devoir lutter toute la saison pour le maintien. Inconstants depuis le départ de ce nouvel exercice, les Messins sont capables de bonnes prestations, comme lors de la dernière journée où ils sont allés chercher un nul à Lille. Metz s’était également imposé face à Monaco, Nantes et Saint-Etienne. Le club lorrain a en plus été marqué par l’accident de circulation de deux de ses joueurs : le fils N’Doram et le latéral gauche titulaire Cabit. Ce dernier, assez gravement touché, sera évidemment absent pour cette rencontre. Les Messins restent sur trois matchs sans défaite à Saint-Symphorien avant la réception de Reims.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Coach de Reims, David Guion s’appuie sur la même formule qui avait fait mouche en début de saison, à savoir une équipe regroupée et bien en place défensivement. Il est donc normal de retrouver Reims en tête du classement des meilleures défenses de Ligue 1 avec seulement six buts encaissés. Par contre offensivement, le club est l'une des formations les moins performantes (avant-dernière) avec 9 buts d’inscrits. Comme souvent dans les rencontres rémoises, il est fort probable que l'on assiste à un match avec peu de but.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(138€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !