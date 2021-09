Pronostic Metz PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG poursuit son sans-faute à Metz

La 7journée de Ligue 1 nous propose une opposition entre la lanterne rouge messine et l’intraitable leader parisien. La saison dernière, le FC Metz avait été l’une des belles satisfactions. En effet, les Lorrains suite à d’excellentes séries de résultats étaient parvenus à se maintenir rapidement. Cette entame d’exercice est en revanche délicate puisque les Grenats pointent en dernière position au classement. Auteurs de 3 nuls lors des 4 premières journées face à Lille, Reims et Clermont, les Messins viennent d’enchainer deux revers de rang face à Troyes (0-2) et surtout contre Strasbourg (3-0) dans le derby de l’Est. Dépassés, les Lorrains n’ont pas existé face à des Alsaciens entreprenants. Ces résultats sont décevants, d’autant plus que le calendrier était plutôt favorable.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG réalise un carton plein en championnat avec 6 victoires lors des 6 premières journées. Tout n’a pas été parfait pour les hommes de Pochettino, mais les Parisiens ont toujours trouvé les ressources pour prendre les 3 points. Le week-end dernier, Paris a réalisé une bonne première mi-temps face à Lyon avant de se faire surprendre par un contre des Rhodaniens. Revenu au score sur un penalty discutable obtenu et transformé par Neymari, Paris a poussé jusqu’au bout pour l’emporter sur un centre parfait de Mbappé à destination d’Icardi. Cette victoire intervenait seulement quelques jours après le triste nul à Bruges en Ligue des Champions. Entre ces deux rencontres, Pochettino en a profité pour faire des ajustements tactiques. L’ensemble est loin d’être parfait, mais Paris a montré par séquences une once de son potentiel. Pour ce déplacement à Metz, le PSG sera privé de Messi et Icardi (3 buts déjà cette saison) devrait être titularisé en pointe. Impeccable depuis le début de saison, Paris devrait signer sa 7victoire de la saison (la 5e avec un écart d’au moins 2 buts) chez la lanterne rouge messine.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !