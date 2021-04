Pronostic Metz PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le job face à Metz

Calé dans le ventre mou de la Ligue 1, le FC Metz ne joue plus rien dans cette fin de saison. En effet, les Grenats sont en 9position avec 10 points de retard sur les places européennes, et 12 d'avance sur la relégation. Cette fin de saison sans enjeu se fait ressentir puisque les Lorrains restent sur 5 journées de championnat sans la moindre victoire, avec 3 défaites face à Rennes (1-3), Monaco (4-0) et Lille (0-2), pour des nuls contre Lens (2-2) et Reims (0-0). Les Messins n'ont plus remporté le moindre match depuis la fin février et le déplacement à Bordeaux (1-2). Moins bien ces dernières semaines, le FC Metz s'attend à souffrir face à une équipe du PSG qui lutte pour le titre et qui veut se mettre en confiance avant la réception de Manchester City.

De son côté, le PSG a une fin de saison très chargée puisqu'il est en course sur tous les tableaux. En Ligue 1, les Parisiens ne comptent qu'un point de retard sur le leader lillois, qui se déplace à Lyon lors de cette même journée. Comme souvent depuis le début de saison, le club de la capitale a eu du mal après une rencontre européenne mais s'est tout de même imposé face à l'AS Saint-Etienne dans une fin de match folle (3-2). Ce succès a des airs de victoire de champion, avec le panache d'un Mbappé et l'efficacité de Mauro Icardi. En milieu de semaine, les hommes de Pochettino se sont facilement qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en dominant Angers (5-0) avec un triplé d'Icardi et un doublé de Neymar. Après avoir purgé ses deux matchs de suspension, Neymar est de retour et devrait poser de gros problèmes à la défense messine. En déplacement, le club parisien reste sur 9 victoires consécutives toutes compétitions confondues, notamment à Lyon et sur la pelouse du Bayern. Lancé dans sa quête d'un nouveau titre de champion, le PSG devrait faire le taf à Metz et s'imposer avec un écart d'au moins 2 buts à St Symphorien, comme l'ont récemment fait Lille et Monaco.