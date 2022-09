Pronostic Metz Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz se sort du piège palois

Relégué de Ligue 1, le FC Metz faisait logiquement favori des candidats à la montée. Lors de l'intersaison, le président Serin a pris une décision forte en se séparant de son ami Frédéric Antonetti pour nommer Laszlo Bölöni. Le coach roumain a débuté avec un très beau succès face à Amiens (3-0) mais a très vite compris que son équipe manquait de constance dans ses prestations. En effet, les Lorrains n'ont jamais été en mesure de remporter deux rencontres consécutives. Pire, lors des deux dernières journées avant la trêve, les Messins se sont inclinés lourdement contre Guingamp (3-6) avant de chuter en Corse face au Sporting Club de Bastia (0-1). Ces mauvaises performances laissent le FC Mez en milieu de tableau avec déjà 8 points de retard sur le leader sochalien. Au rayon des satisfactions, le Géorgien Mikautadze se montre très percutant avec 4 buts inscrits et 4 passes décisives.

En face, Pau enchaîne sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Comme lors des deux exercices précédents, les Palois ont pour objectif de se maintenir. Le début de saison des hommes de Didier Tholot a été très compliqué avec 3 défaites et deux nuls. Au pied du mur, les Béarnais ont progressivement repris confiance en accrochant un nul à Caen (1-1) alors dans le haut du classement et face à l'AS Saint-Etienne (2-2). Les progrès entrevus lors de ces rencontres se sont confirmés avant la trêve internationale avec deux victoires sur le plus petit des scores face à Laval et Valenciennes, grâce à des réalisations de Bassouamina. Malgré son regain de forme, Pau pourrait subir le réveil des Messins qui joueront devant leur public et qui sont au-dessus sur le papier.