Pronostic Metz OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM se remet la tête à l’endroit face à Metz

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 1 puisque les 5 dernières équipes du classement sont concentrées en 3 points. Parmi elles, on retrouve le FC Metz à la 18place. Les Lorrains comptent le même nombre de points que Lorient qui est actuellement sorti de la zone rouge. Irréguliers, les hommes d'Antonetti alternent entre victoires, défaites et nuls. Battu par le Racing Club de Strasbourg (0-2) dans le derby de l'Est pour lancer l'année 2022, le club messin a ensuite réagi en s'imposant à Reims (1-0). Incapable d'enchaîner, le FC Metz s'est ensuite incliné face à l'OGC Nice (0-2). Le week-end dernier, les Messins affrontaient une formation troyenne pas au mieux, mais contre lesquels ils n'ont pas trouvé la faille au stade de l'Aube (0-0). Le FC Metz avait été l'un des clubs les plus touchés par la CAN, mais vient de retrouver des éléments importants comme Bronn, Boulaya ou Kouyate.

De son côté, l'Olympique de Marseille a la gueule de bois après la claque reçue mercredi à l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France (4-1). Parfaitement rentré dans le match, le club phocéen a ouvert le score avant de subir les rafales niçoises. Ce revers intervient quelques jours après celui de Lyon, où la mise en place tactique de Sampaoli avait été fortement critiquée. Entre ces deux rencontres, l'OM avait pourtant affiché un visage conquérant au Stade Vélodrome pour renverser une formation angevine qui menait de 2 buts. Porté par un excellent Milik (auteur d'un triplé), le club olympien avait signé l'une de ses plus belles prestations de la saison (score final 5-2). 2de Ligue 1, Marseille veut consolider cette place avant de se focaliser sur son 16de finale de Conference League face à Qarabag. Arrivés lors du mercato, Bakambu et Kolasinac pourraient gagner du temps de jeu lors du déplacement à Metz où la victoire est obligatoire pour faire oublier les récents faux-pas. En quête de rachat après la désillusion niçoise, l'OM devrait prendre les 3 points à Saint-Symphorien face à Metz.