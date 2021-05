Pronostic Metz OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM assure l’Europe à Metz

Surprenant pendant les deux premiers tiers du championnat, le FC Metz a même côtoyé les places européennes au meilleur de sa forme. Fred Antonetti avait bâti une formation solide et très efficace offensivement, qui s'avérait être très difficile à jouer. Mais assurés de se maintenir assez rapidement, les Lorrains se sont relâchés, enchaînant les piètres prestations dans la dernière ligne droite. En effet, lors des 10 dernières journées, les Grenats affichent un bilan de 7 défaites, 2 nuls et une seule victoire face à la lanterne rouge dijonnaise. La seule note positive de cette mauvaise passe est le retour de blessure de Niane, sévèrement blessé en début de saison après avoir été joueur du mois de septembre.

De son côté, l'Olympique de Marseille est en train d'atteindre son objectif de décrocher une place européenne. Pas au mieux cette saison, les Phocéens sont repartis de l'avant depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. En effet, depuis la prise en main de l'équipe par le technicien de l'argentin, les Marseillais se sont montrés nettement plus tranchants, notamment offensivement. Battu à Saint Etienne (1-0) il y a 15 jours, l'OM s'est relancé le week-end dernier en dominant Angers (3-2). Porté par un Milik en grande forme et auteur d'un triplé face au SCO, Marseille a pris 3 points d'avance sur Lens. De plus, le club olympien possède une différence de buts favorable, qui devrait lui permettre de finir européen. Avec un Milik très efficace depuis son arrivée (8 buts en 14 journées dont un triplé la semaine passée), l'Olympique de Marseille devrait s'imposer face à des Messins dépassés depuis plusieurs semaines.