Pronostic Metz Niort : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz enchaine face à Niort

Relégué de Ligue 1 à l'issue d'une saison catastrophique, le FC Metz a connu un retour en Ligue 2 délicat. En effet, le club lorrain pointe seulement à la 8e place après 15 journées de championnat. Les hommes de Laslo Boloni se sont montrés irréguliers depuis le début de saison et n'avaient pas réussi à aligner deux victoires consécutives lors des 13 premières journées. Les Grenats ont mieux fini en remportant deux victoires importantes face à l'AS Saint Etienne (3-2) et surtout au terme d'une très belle prestation contre le Paris FC (1-4). Lors de ce dernier match, le géorgien Mikautadze s'est distingué en inscrivant un triplé qui porte son totale de buts à 7 pour 4 passes décisives. Les dernières victoires ont permis aux Lorrains de revenir à la 8e place du classement à 7 unités de la seconde place. Revigoré par ces deux dernières victoires, le FC Metz devrait tout mettre en œuvre pour enchainer un 3e succès consécutif.

En face, Niort vit de nouveau un exercice très compliqué. Proche de la relégation à plusieurs reprises, les Chamois avaient connu un exercice dernier nettement plus calme. Le départ surprise de Sébastien Desabre en début de saison a certainement été préjudiciable. Après 15 journées, le club niortais ne s'est imposé qu'à 3 reprises. Les hommes de Rui Almeida possèdent l'une des pires attaques de la Ligue 2 et l'une des pires défenses. Pour son dernier match avant la trêve, la formation niortaise avait obtenu le point du match nul à domicile contre Nîmes (1-1). En revanche, les Niortais sont parvenus à prendre le dessus sur Bergerac en Coupe de France pour se qualifier pour le tour suivant. Pour reprendre confiance, les Chamois ont disputé 3 rencontres amicales qu'ils ont remporté face à Estrela, Angers et Bordeaux. Boosté par ces deux derniers succès face à St Etienne et le Paris FC, le FC Metz devrait prendre la mesure d'une formation niortaise pas au mieux.