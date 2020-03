Pronostic Metz Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Metz – Nîmes : Les Crocos mieux que les Lorrains dans le match de la peur

Le FC Metz accueille le Nîmes Olympique dans une rencontre très importante dans le bas du tableau. Les Grenats viennent de réussir une très belle opération dans le cadre du maintien en s'imposant à Amiens (1-0). Les hommes de Vincent Hognon occupent la 15place avec 31 points, soit 4 d'avance sur son adversaire du soir. Le club messin est cependant nettement moins performant à domicile (18e équipe de L1) qu'à l'extérieur (8e équipe de L1). Battus par Lyon et Bordeaux lors de leurs deux dernières réceptions, Metz voudra maintenir son avance sur Nîmes pour ne pas se retrouver sous pression dans la dernière ligne droite.

De son côté, Nîmes est la formation du bas de tableau qui a montré les plus belles choses depuis le mercato hivernal. Les Gardois ont même réussi à se sortir des deux dernières places qui entraînent une descente directe en Ligue 2. La bande à Blaquart est à égalité avec Dijon et pourrait faire une belle opération en cas de succès en Lorraine. Les Gardois restent sur deux défaites de rang face au troisième Rennes, et contre le 2, l'Olympique de Marseille. Lors de ces deux revers, les Crocos ont réalisé de très belles prestations et ont prouvé qu'ils étaient dans un bon moment. Juster avant, ils avaient aligné une série de 4 victoires consécutives A l'aller, Nîmois et Messins s'étaient quittés sur un nul (1-1). Pour ce match retour, les Crocos nous semblent supérieurs et devraient accrocher au moins un nul.