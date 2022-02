Pronostic Metz Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes enchaîne face à Metz

Le FC Metz joue gros lors des semaines à venir avec la réception du FC Nantes et un déplacement dans le Forez pour affronter l'AS Saint-Etienne. 19e de Ligue 1, les Messins sont toujours dans le coup pour se sauver puisqu'ils ne comptent qu'un seul point de retard sur Troyes ou Saint Etienne qui sont les deux équipes juste devant la zone rouge. Cependant, avec le retour en forme de quelques mal classés, les Messins n'ont plus de temps à perdre. Depuis le début d'année 2022, les hommes d'Antonetti n'ont remporté qu'une seule rencontre lors des 7 dernières disputées, sur la pelouse de Reims (0-1). Actuellement, les Lorrains enchaînent entre matchs nuls à l'extérieur (Troyes et Lille), et défaites à domicile (Nice et Marseille). Le FC Metz est à cran à l'image de son entraineur, suspendu pour 7 matchs suite à son altercation avec les dirigeants lillois la semaine passée.

En face, le FC Nantes débute également une semaine très importante puisque les Canaris joueront leur demi-finale de Coupe de France face à l'AS Monaco en milieu de semaine prochaine. Les Nantais sont en forme et l'ont démontré face au PSG (3-1) lors de la dernière journée. Porté par son percutant trio offensif composé de Blas, Kolo Muani et Simon, le FCNA a étrillé le club de la capitale, pour ce qui est seulement la deuxième défaite de la saison des protégés de Pochettino. Avant cela, les Nantais avaient signé 2 premiers succès sur Reims ou Lorient. Cette bonne dynamique permet aux Canaris de se retrouver en 7position du classement avec 4 points de retard sur Strasbourg, quatrième. Sur la lancée de son succès à la Beaujoire face au PSG, Nantes devrait prendre le dessus sur une équipe messine pas au mieux à Saint-Symphorien.