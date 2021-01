Pronostic Metz Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz, solide face à Nantes

Sans faire de bruit, le FC Metz réalise une sacrée saison en Ligue 1. Les Grenats ont pourtant connu quelques soubresauts au cours de l'année, avec le retour de Fred Antonetti et le départ de Vincent Hognon, qui avait effectué un excellent travail pendant l'absence du Corse, mais aussi la grave blessure de Niane (désigné joueur du mois en Ligue 1) et le départ de Diallo chez l'ennemi strasbourgeois. Lors des 17 dernières journées, le FC Metz s'est incliné seulement à 3 reprises : face aux ténors Lyon et Rennes, et contre une surprenante formation brestoise. Battus par les Rhodaniens à Saint-Symphorien, les Messins ont pris leur revanche au Groupama Stadium en dominant l'OL (0-1) pour un succès de prestige. Grâce à cette victoire, les Lorrains sont remontés à la 9place du classement général à l'orée de cette journée. La clé de la réussite du FC Metz vient certainement de sa solidité défensive, la troisième meilleure de Ligue 1, derrière le PSG et Lille. Le trio composé de Bronn, Kouyate et Boye se montre impressionnant depuis le départ de la saison.

De son côté, le FC Nantes est toujours invaincu depuis l'arrivée de Raymond Domenech (3 matchs nuls en 3 rencontres). En revanche, à défaut de progresser au classement, les Canaris se retrouvent de plus en plus menacés par la relégation, puisque Dijon ou Nîmes viennent de signer d'excellents résultats. Le club de Loire-Atlantique dispose seulement de 3 points d'avance sur Nîmes, barragiste. Les Nantais rencontrent le même problème depuis le départ de cette saison, à savoir se montrer dangereux offensivement. De plus, le club est soumis à de fortes tensions entre le Président et les groupes de supporters. Ces derniers bénéficient même du soutien d'anciens joueurs du club, mécontents de la politique actuelle du FCNA. Pour cette affiche, le FC Metz devrait au moins accrocher un nul face à une formation nantaise incapable de gagner depuis 11 rencontres, dans une rencontre avec comme souvent moins de 4 buts.