Pronostic Metz Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz enchaîne face à Montpellier

Promu l'an passé, le FC Metz s'est maintenu assez tranquillement la saison dernière. Pour ce nouvel exercice, les Grenats font nettement mieux et pointent à la sixième place de Ligue 1 après 22 journées. Les Lorrains comptent seulement deux points de retard sur le Stade Rennais, qui occupe la dernière place qualificative pour les compétitions européennes. Ce parcours est d'autant plus surprenant que Metz a perdu rapidement d'excellentes munitions offensives, puisque Niane est indisponible depuis la fin septembre et que Diallo a été transféré à Strasbourg. Lors des 9 dernières journées, Metz ne s'est incliné qu'une seule fois, au Roazhon Park de Rennes (0-1). Les hommes de Fred Antonetti sont allés s'imposer au Groupama Stadium, face à un Olympique Lyonnais qui était alors leader de Ligue 1 (0-1). Sur leur lancée, les Lorrains ont dominé Nantes (2-0) et ce week-end, les Grenats ont réalisé une excellente prestation à Brest (2-4). Menés à deux reprises, les Messins ont renversé le cours du match avec un Farid Boulaya, une nouvelle fois exceptionnelle.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier vit des heures difficiles avec 8 journées sans la moindre victoire. En course pour l'Europa League au cœur de l'automne, le club héraultais souffre depuis son succès à Bollaert face à Lens. Les hommes de Michel Der Zakarian restent notamment sur trois revers consécutifs face à Monaco (2-3), le Paris Saint Germain (4-0) et Lens (1-2) le week-end dernier. Réputé pour sa solidité défensive lors des dernières saisons, Montpellier possède actuellement l'une des pires défenses du championnat avec 41 buts encaissés et ne pourra toujours pas compter sur Andy Delort devant. En pleine confiance, Metz devrait enchaîner face à des Montpelliérains, dans le dur.