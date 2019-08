Pronostic Metz Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco se reprend à Metz

Champion en titre de Ligue 2, Metz est habitué à faire le yo-yo entre les deux divisions. Le club messin a réussi pour sa première en L1 en accrochant un nul chez le voisin strasbourgeois (1-1) qui joue tous les trois jours. Impressionnant la saison passée, le FC Metz va faire face au niveau de la L1 qui est nettement plus exigeant. Le FC Metz affronte une formation qui lui réussit peu, l'AS Monaco. En effet, les Monégasques se sont imposés lors de ces 5 dernières visites à Saint-Symphorien.

Leonardo Jardim espère que cette série se poursuivra ce samedi soir. Pour l'ouverture de cette nouvelle saison, Monaco s'est lourdement incliné face à Lyon (3-0) avec plusieurs facteurs de jeu en leur défaveur : expulsion sévère de Fabregas et boulette de Lecomte. Le club a vu arriver cette semaine Wissam Ben Yedder qui devrait apporter toute son efficacité devant. De plus, les suspendus Golovin et Falcao seront de retour. Avec une équipe plus compétitive, Monaco affronte un promu qui lui réussit plutôt bien et devrait pouvoir se relancer après la contre-performance lyonnaise.