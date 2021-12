Pronostic Metz Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz – Lorient : l’enjeu prend le dessus sur le jeu

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une lutte pour le maintien déjà acharnée, Metz et Lorient s’affrontent ce dimanche dans une rencontre importante dans le bas de tableau. La formation messine ne connaît pas la même réussite que l’an passé où elle était parvenue à se maintenir assez rapidement. Mal partis dans ce nouvel exercice, les Grenats ont seulement remporté 2 matchs lors des 17 premières journées face à Brest, alors dans le dur, et face à Nice. Derrière ce beau coup réalisé à l'Allianz Riviera, le FC Metz a rechuté en s’inclinant lourdement face à Montpellier (1-3) à Saint-Symphorien et contre l’AS Monaco au stade Louis II (4-0). Frédéric Antonetti a très peu apprécié la prestation de ses hommes, et notamment celle de Niane, fortement égratigné par son coach. Avant-dernier de Ligue 1, le FC Metz ne compte que 3 points de retard sur son adversaire du soir, Lorient qui se classe 16chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’inverse des Messins, le club breton a très bien lancé sa saison. Sur la dynamique de leur dernière ligne droite de l’exercice précédent où ils avaient arraché leur maintien, les Lorientais ont notamment enchaîné les victoires importantes à domicile face à des formations du gabarit de l’AS Monaco, Lille ou Nice. Depuis, Lorient a chuté au classement. En effet, les Merlus restent sur 10 matchs sans le moindre succès et viennent surtout d’aligner 6 défaites consécutives. Lors de ce passage catastrophique, les hommes de Pélissier ont seulement inscrit un but. La semaine passée, les Lorientais se sont une nouvelle fois inclinés au Moustoir, dans le derby face à Nantes (0-1). A l’orée de s’affronter, Metz et Lorient ne sont pas au mieux et pourraient se quitter sur un match nul. Ce score de parité à grosse cote, entre deux équipes qui gagnent peu (1 seule victoire pour Metz sur les 10 dernières journées, 0 pour Lorient) est à tenter avec votre 1pari remboursé en CASH chez PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !