Pronostic Metz Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Metz et Lorient !

Ce dimanche à Saint Symphorien se joue une rencontre importante pour le maintien entre Metz et Lorient. Les Messins, promus l'an passé, ont fait le nécessaire pour se sauver mais s'attendent de nouveau à une saison difficile. Le départ des hommes de Vincent Hognon a été compliqué avec trois défaites de rang face à Monaco (0-1), Lille (1-0) et le Paris Saint-Germain (1-0). Les partenaires de Vincent Pajot ont finalement décroché leur premier succès face à Reims (2-1) grâce à un doublé de Niane. Le week-end passé, les Grenats ont longtemps pensé tenir une victoire de prestige au Vélodrome, sur une nouvelle réalisation de Niane, mais ont été rejoints lors de la dernière seconde. Christophe Pélissier, pour sa première saison chez les Merlus, a permis à sa formation de retrouver l'élite. Les Lorientais ont débuté sur une victoire face à Strasbourg (3-1). Depuis ce succès, les partenaires de Lemoine souffrent et n'ont plus remporté la moindre victoire. Les Lorientais se sont inclinés à 3 reprises face à Saint-Etienne, Lens et Brest. La semaine passée, les Merlus ont mis fin à cette dure série en tenant tête à l'Olympique lyonnais au Moustoir (1-1). Hormis contre Saint-Etienne, les rencontres des Lorientais se sont toujours terminés avec des buts de chaque côté. On devrait encore voir ce pari passer face à Metz qui va mieux offensivement depuis 2 journées.