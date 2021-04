Pronostic Metz Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille confirme à Metz

En difficulté lors des dernières journées, le FC Metz a certainement dit adieu aux places européennes. Calé dans le ventre mou du championnat, le club lorrain ne joue quasiment plus rien car il compte 13 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. Les hommes de Fred Antonetti devraient finir la saison en roue libre. De plus, les Messins souffrent à domicile avec seulement 2 victoires lors des 11 dernières réceptions. Pour ses 3 derniers matchs à Saint Symphorien, le FC Metz s'est incliné à 3 reprises face à Strasbourg, Angers et Rennes. Le week-end dernier, le club lorrain a été dominé en Principauté par une formation monégasque qui marche sur l'eau actuellement (4-0). Les Messins avaient pourtant réussi à tenir pendant une période avant de se voir sanctionner par un penalty contestable qui a ensuite libéré les joueurs de Niko Kovac. Quelques jours plus tard, mardi, les Messins retrouvaient les Monégasques en huitième de finale de la Coupe de France, malgré une belle résistance, le club lorrain s'est incliné lors des tirs aux buts. Avant la trêve internationale, Lille avait réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à une formation nîmoise qui lutte pour le maintien (1-2). Samedi dernier, Galtier a su remobiliser ses hommes pour le déplacement déterminant au Parc des Princes. En effet, bien en place tactiquement, le LOSC s'est imposé dans ce match capital et a repris seul les commandes de la Ligue 1. Cette victoire offre désormais 3 points d'avances aux Dogues à 7 journées de la fin. Lors de cette rencontre, l'ancien coach stéphanois a perdu deux joueurs, puisque Djalo a été expulsé pour un accrochage avec Neymar, tandis que Jonathan David, unique buteur dans cette rencontre, est sorti blessé. Le technicien lillois devrait en revanche retrouver l'excellent Celik au poste d'arrière droit. Costaud en déplacement, le club nordiste ne s'est incliné qu'une seule fois cette saison en Lige 1 loin de ses bases, sur le terrain de Brest (3-2). Déterminés à confirmer leur victoire du Parc des Princes, les Lillois devraient prendre le meilleur sur des Messins qui ne jouent quasiment plus rien et sont désormais en difficultés.