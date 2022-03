Pronostic Metz Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Metz

Le FC Metz est lancé dans l'opération « maintien » . Le club lorrain est actuellement avant-dernier de Ligue 1 avec 3 points de retard sur l'AS Saint-Etienne et Troyes, qui occupent les 2 premières places non relégables. Le week-end dernier, les Messins se sont assez logiquement inclinés à Geoffroy-Guichard face à une formation de l'AS Saint Etienne (1-0) qui lutte également pour sa rester en L1. Cette rencontre reflète tous les maux lorrains actuels. Plutôt solide en défense, Metz se montre inoffensif en attaque. Lors des 6 dernières journées, le club lorrain n'a inscrit qu'un seul but lors de la défaite à domicile face à Marseille. Le FC Metz est sur une terrible série de 6 journées sans le moindre succès et sera privé de Pajot, Centonze, Udol ou Maiga pour affronter Lens.

De son côté, le Racing Club de Lens espère se relancer dans le cadre de la course aux places européennes. Après avoir réalisé une très bonne entame de saison, les Sang et Or se montrent irréguliers depuis quelques semaines. Les Lensois s'étaient relancés en dominant Bordeaux (3-2) à Bollaert avant de s'imposer face à Angers (1-2). Entretemps, les Lensois avaient résisté à l'Olympique Lyonnais à domicile (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Franck Haise ont dominé leur confrontation face à Brest mais se sont fait surprendre par un contre breton (0-1). Avec 4 points de retard sur le dernier qualifié pour une compétition européenne à l'orée de cette journée, Lens est toujours dans le coup mais ne doit pas perdre de temps. Les Kalimuendo et Fofana (7 buts chacun en L1) devront reprendre les choses en main. Face à une équipe messine qui n'arrive plus à gagner, Lens devrait réussir un joli coup à saint Symphorien.