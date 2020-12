Pronostic Metz Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Metz et Lens

Promu la saison passée, le FC Metz s'est sauvé assez tranquillement. Pour ce nouvel exercice, les Lorrains ont connu un départ compliqué, mais logique au regard des adversaires affrontés, puisque les Messins se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain, Lille et Monaco lors des 3 premières journées. Les hommes de Fred Antonetti ont ensuite connu un très bon passage avec 8 matchs sans la moindre défaite. En revanche, le club messin s'est incliné lors des deux dernières réceptions à St Symphorien face à Brest (0-2) et Lyon (1-3). Le week-end passé, les Lorrains sont allés chercher un point dans le derby de l'Est à la Meinau face à Strasbourg (2-2) et ont enchainé en ramenant un succès de Montpellier (0-2). Le FC Metz déplore l'absence de Niane qui avait réalisé un excellent départ mais le club se débrouille tout de même très bien offensivement sans lui (5 buts marqués sur les 3 derniers matchs).

De son côté, le RC Lens a retrouvé la Ligue 1 cette saison, après quelques années passées en Ligue 2. Les Sang et Or réalisent un début intéressant pour une équipe fraîchement arrivée dans l'élite. En effet, après 14 journées, le club lensois occupe la 7place du classement avec douze points d'avance sur la zone de relégation. Performant en début de saison à Bollaert, Lens vient de s'incliner lors des deux dernières réceptions face à Angers (1-3) et Montpellier (2-3) dans des matchs à buts. En revanche, les Lensois montrent de bonnes aptitudes en déplacement avec seulement deux défaites face à Nice et dans le derby du Nord face à Lille. En milieu de semaine, les Lensois se sont largement imposés à Louis II face à Monaco (0-3). Ces deux formations, calées dans le ventre mou du championnat, réussissent un début de saison intéressant et devraient offrir un match ouvert. Lens marque (24 buts en 14 matchs) et encaisse beaucoup (21 buts), et on devrait logiquement voir les 2 équipes marquer.