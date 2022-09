Pronostic Metz Guingamp : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp ramène un résultat de Metz

Relégué de Ligue 1 en mai dernier après une saison désastreuse, le FC Metz a tout de suite mis le bleu de chauffe pour tenter de retrouver l’élite. Les Lorrains ont parfaitement lancé leur saison avec une nette victoire sur Amiens (3-0). Ensuite, le club messin n’a pas été récompensé de ses efforts avec une défaite à Caen (1-0). Reparti de l’avant face à Valenciennes (2-0), Metz a ensuite de nouveau calé face au promu lavallois (3-3) et lors de la réception de Dijon (1-2). Toujours aussi irrégulier, le club lorrain s’est relancé en dominant facilement Rodez (1-4) mais a ensuite été tenu en échec par le promu Annecy (0-0). Septième de Ligue 2 avant les matchs du week-end, le FC Metz paye son inconstance et son incapacité à remporter deux matchs consécutivement. Revenu cet été au club après deux saisons de prêt en Belgique, le Géorgien Mikautadze réalise une très bonne entame avec 4 buts inscrits et 4 passes décisives. En revanche, il sera suspendu pour cette affiche du lundi.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar du FC Metz, Guingamp voit son irrégularité dans ses résultats l’empêcher de viser plus haut (9avec 1 point et 1 match joué en moins par rapport à Metz). Le club breton avait pourtant idéalement lancé sa saison en remportant ses deux premiers matchs face à Pau et Laval. Freiné par le Paris FC (0-0), l’En Avant a ensuite subi une déculottée en Normandie face au stade Malherbe de Caen (4-1). Par la suite, les hommes de Stéphane Dumont ont relevé la tête en dominant les Girondins de Bordeaux (0-1). Incapable d’enchaîner, Guingamp s’est fait surprendre par une équipe sochalienne en forme (1-2). Sensé jouer contre Rodez le week-end dernier, le club breton a vu le match être reporté suite à un incident d’avion qui a bloqué le club ruthénois. Dans cette affiche s'annonçant indécise entre équipes qui veulent retrouver le haut de tableau, Guingamp semble le mieux armé et pourrait au moins accrocher le match nul à Metz qui est privé de son joueur ultra-décisif Mikautadze (impliqué dans 8 des 13 buts messins).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Guingamp encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !