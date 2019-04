Pronostic Metz Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Metz valide la montée face à Grenoble !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz - Grenoble :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Metz peut mathématiquement valider sa place dans l’élite la saison prochaine en s’imposant ce mardi face à Grenoble. Leader depuis le début de saison, les partenaires de Renaud Cohade méritent de célébrer devant leur public leur retour en Ligue 1. Vendredi, les Messins sont allés chercher une victoire en Corse face au Gazélec (2-0) qui les rapproche de leur objectif. Invaincus lors des 13 dernières journées de Ligue 2, les Messins veulent empocher les 3 points à Saint-Symphorien. Pour cela, les Grenats peuvent compter sur leurs buteurs sénégalais Diallo (22 buts) et Niane (9 buts).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble n’a plus rien à espérer en cette fin de saison. Assuré de son maintien et distancé des places de barragiste, le GF 38 se déplace sans réelle ambition. D’ailleurs, les Grenoblois ont remporté un seul de leurs 8 derniers déplacements. Depuis le mois de novembre, Grenoble a remporté 5 matchs, mais uniquement face à des mal-classés. Pour ce match, nous voyons Metz s’imposer et accéder officiellement à la Ligue 1.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !