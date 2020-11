Pronostic Metz Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Metz sur sa lancée face à Dijon

Le FC Metz réalise un excellent départ dans cette nouvelle saison. Les Grenats ont pourtant connu quelques atermoiements avec la grave blessure de Niane, le retour aux affaires de Fred Antonetti et le départ de Vincent Hognon. Battu lors des 3 premières journées sur le même score de 1-0 par Monaco, Lille et le PSG, le club lorrain est depuis invaincu et occupe une méritée 7place. Les Messins viennent d'enregistrer deux victoires consécutives face à Saint Etienne et Nîmes. La venue de la lanterne rouge dijonnaise offre une belle opportunité de se rapprocher du Top 5. En l'absence de Niane, buteur unique du début de saison désormais blessé, Nguette et Gueye se mont mis en évidence.

Après 9 journées, le bilan est catastrophique pour Dijon. Les Bourguignons comptent seulement 3 points et semblent prêts à vivre un destin à la Toulouse. Au niveau statistique, le DFCO possède la pire attaque de Ligue 1 et l'une des pires défenses. En déplacement, les Dijonnais ont perdu leurs 4 rencontres face à Lyon, Strasbourg, Bordeaux et le PSG. Lors de ces matchs, Dijon a encaissé 12 buts et n'en a marqué qu'un seul. Ce bilan a eu raison de la tête de coach Jobard et de son directeur sportif Pegguy Luyindula. En pleine forme, le FC Metz devrait confirmer face à une formation dijonnaise pas au mieux.