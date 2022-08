Pronostic Metz Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un match animé entre Metz et Dijon

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Metz Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 5journée de Ligue 2 nous offre deux belles affiches entre prétendants à la montée ce samedi à 15h. Dans l'une d'elle, Metz (5) accueille Dijon (4) à Saint-Symphorien. Auteur d'une saison dernière difficile mais au final pas loin de se sauver en Ligue 1, Metz redémarre donc en L2. Habitué à faire l'ascenseur entre les deux divisions, le club lorrain est reparti avec surprise avec un duo Laszlo Bölöni - Pierre Dréossi qui pour l'instant fonctionne bien. Ayant bien dégraissé cet été tout en conservant un socle solide pour son effectif, Metz a pris 7 points sur les 4 premières journées (2 victoires, 1 nul et 1 défaite). Le FCM s'est imposé sur ses 2 premiers matchs à domicile, face à Amiens (3-0) et face à Valenciennes (2-0), mais a perdu des points en déplacement : défaite à Caen (1-0) et match nul chez le promu Laval samedi dernier (2-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Décevant la saison passée alors qu'il semblait avoir fait le mercato pour remonter direct, Dijon avait très mal démarré son exercice précédent. Ce n'est pas le cas sur ce début de saison puisque les Dijonnais sont invaincus après 4 journées. Auteurs d'une belle victoire contre Saint-Etienne pour démarrer (2-1), les Bourguignons ont ensuite obtenu un match nul sur le terrain de Pau (0-0) et un autre à la maison contre Caen (2-2). La semaine passée, Dijon s'est imposé face à Nîmes dans son stade, avec un nouveau but de l'ancien Niçois Mika Le Bihan (2-1). Entre une équipe de Metz qui a gagné ses 2 premiers matchs à domicile et un DFCO qui a marqué 6 buts sur ses 4 premières rencontres, on pourrait assister à un match assez ouvert, avec des buts des deux côtés.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !