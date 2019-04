Pronostic Metz Châteauroux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

1

Metz fait un pas de plus vers la L1 face à Châteauroux !

Lors de ses deux derniers matchs, le leader messin a confirmé son statut en dominant Lorient et en ramenant un bon nul d'Auxerre. Les Grenats comptent aujourd'hui 12 points d'avance sur la troisième place. La Ligue 1 s'approche donc à grands pas pour les partenaires de Renaud Cohade. Les hommes d'Antonetti, qui sont invaincus lors des 11 dernières journées, vont tout mettre en œuvre pour valider la montée le plus rapidement possible. Très performant à domiciles, les Messins veulent s'imposer face à la Berrichone qui lutte toujours pour son maintien.

Châteauroux attend en effet une victoire depuis 7 rencontres. Le succès obtenu à Nancy au soir de la 24journée laissait présager d'une fin de saison confortable pour la Berrichone. Mais la terrible série de 7 matchs sans victoire oblige la bande à Nicolas Usai à jeter un œil dans son dos. En clôture de la journée précédente, les Castelroussins ont obtenu un nul face à des Lensois qui n'avancent plus. Pour cette rencontre, le leader messin devrait confirmer son statut et faire un pas de plus vers la L1.