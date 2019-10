Pronostic Metz Brest : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Choc de promus avec peu de buts entre Metz et Brest

Ces deux dernières saisons, Messins et Brestois se sont affrontés à plusieurs reprises. En 2017-2018, les deux formations ont accroché leur ticket pour la Ligue 1 en terminant aux deux premières places de la L2. Futurs champions, les Messins avaient assis leur supériorité en s'imposant lors des deux matchs sur le même score (1-0). Cette saison, Bretons et Lorrains se sont affrontés dans l'élite et les hommes de Dall'Oglio ont pris leur revanche (2-0), conformément à leur meilleur début de saison. Brest s'est imposé le week-end dernier face à Dijon et a enchaîné un troisième succès de rang (2-0). Cette victoire a positionné les Bretons à une très belle cinquième place de Ligue 1. Metz, de son côté, est 19e et s'est incliné ce week-end à Lyon (2-0). Les hommes de Vincent Hognon sont irréguliers mais sont capables de coups d'éclat face à Saint-Etienne, Monaco ou Nantes. Les Grenats ont marqué 1 seul but sur leurs derniers matchs et espèrent se servir de cette Coupe de la Ligue pour se relancer. Cette rencontre s'annonce fermée entre deux équipes qui n'ont marqué respectivement que 9 et 13 buts en 11 journées de Ligue 1. Comme lors dernières confrontations entre ces deux formations, nous voyons un match avec moins de 3 buts. Cela a d'ailleurs été le cas des 3 dernières rencontres respectives des Brestois et des Messins.