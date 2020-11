Pronostic Metz Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Metz et Brest

L'affiche entre Metz et Brest oppose deux formations séduisantes de ce début de saison. Les Messins occupent la 10place du classement et viennent d'enchaîner 8 rencontres sans la moindre défaite. Les Grenats restent sur 4 victoires et 4 nuls. Le week-end dernier, Metz est allé chercher un point à Nantes (1-1) sur un penalty d'Aaron Iseka Leya, recruté il y a peu pour remplacer l'excellent buteur Niane gravement blessé. Dominé lors des trois premiers matchs par Monaco, Lille et le PSG, Metz a ensuite trouvé son rythme de croisière. En face, Brest est remonté à la 15place suite à son succès à domicile face à l'AS Saint Etienne (4-1). Les Bretons se montrent notamment très performants à domicile avec 12 points pris (sur 18 possibles). Le week-end dernier, le Stade Brestois s'est montré très efficace lors de la première période face aux Verts avec 4 buts à la clé. En confiance, le club breton s'était également imposé face à Lille (3-2) au terme d'une rencontre spectaculaire. Les rencontres de Brest sont les plus riches en buts en Ligue 1 avec une moyenne de près de 4 buts par rencontre. Pour ce match, on devrait voir des buts de chaque côté entre Metz et Brest comme lors des 3 dernières journées disputées par le club breton.