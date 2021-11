Pronostic Metz Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux va chercher un résultat à Metz

A pareille époque l’an passé, le FC Metz réalisait un exercice intéressant, pointant dans la première partie de tableau. Cette année, les Grenats sont en grande difficulté avec une dernière place au classement. Les Messins possèdent 8 points et accusent 4 points de retard sur le premier non relégable, Brest. Depuis le début de saison, Metz ne s’est imposé qu’une seule fois face à Brest (1-2). Depuis ce succès, les hommes d’Antonetti ont perdu contre Angers dans les dernières minutes du match, contre Rennes et face à Lens. En revanche, pour leurs 2 derniers matchs, les Messins ont signé deux nuls contre Saint-Etienne (1-1) et Marseille (1-1). S’ils peuvent s’estimer heureux d’avoir pris un point contre les Verts, les Grenats auraient mérité mieux au Vélodrome face à Marseille.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bordeaux vit un début de saison agité avec un club aux bords du précipice durant l’été et des résultats sportifs décevants. En s’imposant face à Saint-Etienne mi-septembre dans un match de la peur, Bordeaux semblait avoir relancé la machine mais a depuis surtout accumulé des matchs nuls, 4 lors des 7 dernières journées. A domicile, les Bordelais avaient décroché une précieuse victoire face à Reims (3-2) après avoir été menés de 2 buts. En revanche lors de la dernière journée, les Girondins ont réagi trop tardivement face au Paris Saint Germain (3-2). Ce revers cumulé au succès de Brest a poussé Bordeaux dans la zone de relégation. Au regard de ce qu’ils ont produit lors des dernières journées, les Bordelais semblent en mesure de ramener au point un point de Lorraine. Buteur face au PSG, l'international hondurien Elis semble être la bonne pioche du dernier mercato (2 buts en 5 matchs). En l'absence de Hwang, il devrait une nouvelle fois être titularisé.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !