Pronostic Metz Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz confirme face à un Bordeaux privé de Ben Arfa

La 18journée de Ligue 1 nous offre une affiche du ventre mou du championnat entre Metz et Bordeaux. Les Messins sont calés à la 10place avec 11 points d'avance sur la relégation et 5 de retard sur les places européennes. Les Grenats réalisent une saison intéressante et se montrent performants face à des adversaires à leur portée. Depuis le début de saison, Metz a perdu à 6 reprises et hormis contre Brest, ces défaites ont toutes été concédées face à de grosses écuries : Monaco, Lille, PSG, Lyon et Rennes. Pour leur dernier match en 2020, les partenaires de Dylan Bronn se sont inclinés sur le plus petit des scores au Roazhon Park de Rennes (1-0). Avant ce revers, Metz avait aligné deux succès consécutifs face à Montpellier et Lens. En face, Bordeaux est sur courant alternatif. Les Girondins se comportent plutôt bien en déplacement lors des dernières semaines, avec des victoires à Rennes ou Strasbourg et un nul au Parc des Princes face au PSG mais les hommes de Gasset restent sur 3 défaites lors des 4 dernières journées. De plus, Bordeaux vient de perdre sur blessure Hatem Ben Arfa, ultra-décisif depuis son arrivée en Gironde. A domicile, Metz semble en mesure de s'imposer face à un Bordeaux privé de son meilleur joueur.