Pronostic Metz Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Metz – Angers avec des buts de chaque côté

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cinquième de Ligue 1, le FC Metz a confirmé son excellente saison en s’imposant au Matmut Atlantique face à Bordeaux. Les Lorrains se sont pourtant retrouvés menés au score assez rapidement et plutôt logiquement par les Girondins. Déterminés à revenir au score, les Messins ont tout d’abord égalisé par Delaine, avant de décrocher 3 points précieux grâce à une réalisation de Vagner dans le temps additionnel (score final 2-1). Le FC Metz compte le même nombre de points que Lens, et 2 de plus que le duo Montpellier-Marseille. Victorieux de ses deux derniers matchs en déplacement, les Grenats restent en revanche sur une défaite à Saint-Symphorien face à Strasbourg (1-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le SCO d’Angers est calé dans le ventre mou du championnat. Les hommes de Stéphane Moulin ne devraient pas être inquiétés par la relégation et semblent distancés pour l’Europe. Ce week-end, les Angevins ont certainement raté leur dernière opportunité de regarder vers le haut en concédant le nul à domicile face à Lens (2-2). Auteur d’un excellent début de match, le SCO a mené de deux buts après 10 minutes mais a concédé l’égalisation lensoise dans le temps additionnel. Cette opposition entre deux équipes qui n’ont rien à perdre pourrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors du match aller et comme lors de 6 des 7 derniers matchs de Metz, mais aussi de 3 des 4 derniers matchs angevins.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !