Pronostic Metz Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Metz – Amiens cadenassé

Comme souvent ces dernières saisons, Metz a fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la L2. Au terme d'une saison compliquée, la formation messine a donc été reléguée en 2division. Cette descente a poussé le président Serin à prendre des mesures fortes en se séparant de Frédéric Antonetti, et d'introniser un duo composé de Pierre Dréossi en tant que directeur sportif et de Laszlo Böloni comme entraîneur principal. L'effectif messin a bien évidemment connu plusieurs départs avec les De Préville, Boulaya, Delaine, Nguette ou Pajot. La seule arrivée notable est celle de l'ancien défenseur angevin Traoré. Le club grenat a réalisé une préparation intéressante avec trois succès obtenus face au Racing Luxembourg, Troyes et Sochaux, pour un nul contre Sedan et une défaite contre Reims.De son côté, Amiens a connu l'an passé une entame de championnat poussive et s'est montrée ensuite nettement plus solide. Cependant, l'accumulation de matchs nuls du club picard ne lui a pas permis de s'extirper rapidement de la zone de relégation. Au cœur de l'hiver, la formation amiénoise a enchainé plusieurs victoires importantes qui lui ont permis de se replacer pour au final conserver sa place en Ligue 2. Arrivé de Grenoble, Philippe Hinschberger débute sa seconde saison sous les couleurs amiénoises et va tout mettre en œuvre pour faire mieux que la 14place de la saison passée, lui qui est spécialistes des montées. Cet été, Amiens a notamment enregistré les arrivées de Badji, de Gelin ou de Leautey mais a perdu plusieurs bons joueurs comme Pavlovic ou Lusamba. Dans le cadre de la préparation estivale, le club picard a disputé 5 rencontres pour un bilan équilibré de 2 victoires, deux défaites et un nul. A domicile, Metz pourrait bien redémarrer fort face à une équipe d'Amiens qui n'avait remporté qu'1 seul de ses 10 derniers déplacements la saison passée.