Pronostic Mayence Werder Brême : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

La victoire de l’espoir pour le Werder Brême à Mayence

Quinzième et premier non relégable de cette Bundesliga, Mayence a réalisé un gros coup en milieu de semaine lors de la 31e journée de Bundesliga. En même temps que le succès prévisible du Bayern Munich chez le Werder pour son 8e titre, Mayence est allé obtenir à Dortmund une victoire inimaginable. En déplacement chez le BVB qui avait aligné son équipe type pour l'occasion, Mayence a résisté d'abord au BVB pour finalement s'imposer grâce à un but du tout jeune Burkardt (19 ans), son premier en Bundesliga et d'un penalty de l'ancien Lyonnais et Havrais Mateta (49). Ce succès donne de l'air et quasiment le maintien à Mayence qui a mis le Fortuna Düsseldorf (16e) à 5 points désormais.

En face, le Werder est dans l'obligation de gagner ce match pour rester dans l'élite du football allemand. Avec une différence de -30 et 6 points de retard sur Mayence, le 17e de Bundesliga ne pourra plus se sauver via une place dans le top 15. Désormais, c'est la 16e place, détenue provisoirement par le Fortuna, qui est la seule cible des partenaires du jeune Kosovar Rashica. Le Werder n'est qu'à 1 point de Düsseldorf notamment grâce à sa victoire très importante et explosive face à Paderborn (4-1). Après avoir perdu contre le Bayern Munich de justesse (0-1) en ayant même eu quelques opportunités intéressantes d'égaliser en fin de match, le Werder pourrait arracher la victoire à l'envie face à un Mayence quasiment déjà maintenu.