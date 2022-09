Pronostic Mayence Hertha Berlin : analyse, cotes et pronos du match de Bundesliga

Mayence repart de l’avant face au Hertha Berlin

Auteur d'une saison intéressante l'an passé, Mayence avait fini aux portes des places européennes. Sur la lancée de ce très bon exercice, les hommes de Bo Svensson viennent de réaliser leur meilleur départ depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, après 6 journées disputées, Mayence se trouve en 6position avec seulement 4 points de retard sur le leader, l'Union Berlin. Dieont déjà enregistré trois victoires face à Bochum, Augsbourg et contre le Borussia Mönchengladbach. Cependant, Mayence a perdu 2 de ses 3 derniers matchs face au Bayer Leverkusen et contre Hoffenheim. Lors de cette dernière défaite, Svensson a perdu Hack expulsé. Lors du parcours de la saison passée, Mayence s'était montré très inspiré à domicile et espère pouvoir décrocher son premier succès de la saison à la maison. En face, le Hertha Berlin est une formation qui a dû lutter ces dernières saisons pour le maintien. L'entame de championnat des Berlinois fut loin d'être rassurante puisqu'actuellement le Hertha se trouve en 15position avec le même nombre de points que le 1er relégable. Le début de saison des hommes de Sandro Wagner a été catastrophique avec 4 premières journées sans la moindre victoire (3 défaites et un nul). Finalement, le Hertha semble avoir relevé la tête en disposant d'Augsbourg (2-0) et en tenant tête au Bayer Leverkusen (2-2). Lors de ce match nul, les Berlinois ont réussi à accrocher un point alors qu'ils avaient jusque-là toujours perdu lorsqu'ils avaient concédé l'ouverture du score. Mayence, solide depuis le début de saison cherche un premier succès à domicile, qu'il pourrait obtenir lors de la réception d'un Hertha Berlin mal classé. Meilleur buteur de cette équipe, l'international autrichien Onisiwo (3 buts) pourrait encore être décisif.