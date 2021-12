Pronostic Mayence Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts entre Mayence et le Hertha Berlin

La 16e journée de Bundesliga oppose deux équipes en forme. 8e au classement, Mayence a tenu tête ce week-end au Bayern à Munich (2-1), se faisant seulement renverser en seconde mi-temps. Avant cette victoire, Mayence avait écrasé Wolfsbourg à la maison (3-0), avec notamment un but de sa pépite Burkardt (10 buts cette saison toutes compétitions confondues). Le club a marqué au moins 1 but sur ses 10 derniers matchs. 13e de Bundesliga, le Hertha Berlin va mieux depuis son changement d'entraîneur. Le Hertha reste sur 3 matchs sans défaite : 2 nuls à buts face à Augsbourg (1-1) et Stuttgart (2-2) pour 1 victoire ce week-end à domicile face à l'Arminia Bielefeld (2-0). Le retour en forme de Jovetic fait du bien à cette équipe. Souvent blessé, l'ancien Monégasque a marqué 5 buts sur ses 6 derniers matchs disputés avec le Hertha. Comme lors de 9 des 10 derniers matchs de Mayence, on devrait voir des buts des 2 côtés dans cette rencontre.