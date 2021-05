Pronostic Mayence Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin va chercher un résultat à Mayence

Au plus mal une grande partie de la saison, Mayence s’est parfaitement repris dans cette dernière ligne droite. En effet, longtemps englués dans la zone rouge, les hommes de Svensson occupent désormais la 12position du classement avec 5 points d’avance sur le premier relégable, le FC Cologne. Mayence n’a perdu qu’à une seule reprise lors des 11 dernières journées et s’est constitué un petit matelas d’avance sur les relégables. Ce regain de forme s’est confirmé le week-end dernier lors du succès à domicile face au Bayern Munich (2-1), grâce à Burkardt et Quaison. En pleine confiance, Mayence veut poursuivre sur sa dynamique lors de la réception du Hertha Berlin.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club de la capitale s’était montré ambitieux à l’intersaison suite à la campagne de recrutement menée par le club. Malheureusement, les performances sportives ont été décevantes comme le prouve la 17place du club berlinois. En revanche, le Hertha peut encore se sauver car il ne compte que 4 points de retard sur l’Arminia Bielefeld avec en plus 3 matchs en retard en raison d'un cluster au sein de son effectif. Le club berlinois reste sur 3 matchs sans défaite avec une belle victoire face au Bayer Leverkusen (3-0) et des nuls contre l’Union Berlin (1-1) et le Borussia Mönchengladbach (2-2). Le Hertha possède un effectif qui devrait lui permettre de se sauver avec les Cunha, Guendouzi, Khedira, Lukebakio, Tousart ou Piatek. Lors de cette opposition, les Berlinois devraient être en mesure de repartir avec au moins un nul de Mayence dans un match avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mayence Hertha Berlin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !