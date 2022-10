Pronostic Mayence Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Mayence – Cologne avec des buts de chaque côté

Pour lancer la 11journée de Bundesliga, Mayence reçoit le FC Cologne vendredi. La formation dirigée par Bo Svensson occupe la 11place du classement avec 7 points d'avance sur la zone de relégation. Mayence avait réalisé une excellente entame avec deux succès et un nul lors des 3 premières journées. La suite fut plus compliquée avec plusieurs contre-performances et notamment un passage de 4 rencontres consécutives sans la moindre victoire. Lors de la dernière journée, Mayence a mis fin à cette mauvaise série en s'imposant face au Werder Brême (0-2). Dans cette formation, on retrouve plusieurs éléments passés par la Ligue 1 comme l'ancien Angevin Fulgini ou le Strasbourgeois Caci, qui évoluent plus dans des rôles de joker depuis le début de saison.De son côté, le FC Cologne a réalisé un exercice intéressant la saison dernière en parvenant à accrocher une place en Conference League. Tombé dans le même groupe que Nice, la formation allemande occupe seulement la 3place du groupe derrière le Partizan et les Aiglons. Décevant en Conference League, Cologne se montre nettement plus convaincant en Bundesliga où il occupe la 7place avec seulement 3 points de retard sur le second le Bayern Munich. En championnat, les protégés de Baumgart se sont inclinés à deux reprises face à l'actuel leader, l'Union Berlin, et sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (6du classement). Ces dernières semaines, Cologne a connu un passage avec 3 revers consécutifs mais s'est repris le week-end dernier en dominant Augsbourg (3-2) avec notamment un doublé de Steffen Tigges. Pour cette affiche entre Mayence et le FC Cologne, on pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors des 5 premiers matchs en déplacement de Cologne, et comme souvent en Bundesliga.