Pronostic Mayence Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

5 sur 5 pour le Bayer Leverkusen à Mayence

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Mayence Bayer Leverkusen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 23journée de Bundesliga débute par une opposition de haut de tableau entre Mayence et le Bayer Leverkusen. En effet, la formation du Mainz dirigée par Svensson se trouve en 9position avec seulement 3 points de retard sur le 4e, tandis que le Bayer Leverkusen est actuellement sur le podium à 5 unités du Borussia Dortmund, 2. Mayence a cependant connu un début d’année 2022 plutôt délicat, battu par Leipzig (4-1), la lanterne rouge Greuther Fürth (2-1) et par Bochum (3-1) en Coupe d’Allemagne. Néanmoins, les partenaires de Niakhate ont relevé la tête lors des deux dernières journées en prenant le dessus sur Hoffenheim à domicile (2-0) et en accrochant Fribourg à l'extérieur (1-1). A domicile, lesse montrent très solides avec seulement un revers concédé face à l’Union Berlin depuis l’entame de la saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverkusen est sur une excellente dynamique puisqu’il vient de remporter ses 4 derniers matchs de Bundesliga. En effet, le Bayer a successivement dominé le Borussia Mönchengladbach (1-2), Augsbourg (5-1), le Borussia Dortmund (2-5) et Stuttgart (4-2). En pleine forme, Leverkusen a consolidé sa 3place et rêve de retrouver la Ligue des Champions. Invaincu en 2022, le Bayer est dans une forme exceptionnelle et enchaîne les victoires spectaculaires. Ce vendredi, les hommes de Giovanni Seoane ont la possibilité de mettre Dortmund sous pression. Les talents offensifs du Bayer s’en donnent à cœur joie à l’image des Schick (19 buts), Diaby (10), ou Wirtz (7). Arrivé de Toulouse l’été dernier, le prometteur Adli trouve aussi sa place dans l’effectif du club allemand. Sur une excellente dynamique, le Bayer devrait enchaîner une 5victoire consécutive sur la pelouse de Mayence.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mayence Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !