Pronostic Mauritanie Gambie : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

La Mauritanie s'offre la Gambie

Après 7 années avec Corentin Martins à sa tête, la Mauritanie a tourné la page en octobre 2021, après avoir été sorti des éliminatoires du Mondial 2022, en dernier place de son groupe. Ayant beaucoup progressé sous l'ex-Auxerrois, la sélection avait participé à sa première CAN lors de la dernière édition, en 2019. Désormais coaché par un autre Franco-Portugais, Didier Gomes Da Rosa, la Mauritanie a préparé cette Coupe d'Afrique des Nations en signant 2 bons matchs nuls face à des sélections supposées supérieures, le Burkina Faso (0-0) et le Gabon (1-1). Les têtes d'affiche de cette sélection de Mauritanie seront le Valenciennois Abeid et l'attaquant Adama Ba passé par Auxerre et Niort. Alors que la Gambie possède pas mal de joueurs évoluant dans les gros championnat, la sélection n'y arrive pas. Battu dès le 1tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde par l'Angola (avant même la phase de poules à laquelle a participé la Mauritanie), l'équipe d'Omar Colley (Sampdoria), Musa Barrow (Bologne) et Sulayman Marreh (La Gantoise) reste sur 3 matchs amicaux inquiétants. Vainqueur de peu (2-1) du très modeste Sud Soudan, la Gambie a été battu par la Nouvelle-Zélande (2-0) et largement dominé par le Maroc B (7-2). Offrant a priori plus de certitudes, la Mauritanie pourrait s'imposer sur ce premier match.