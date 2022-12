Pronostic Marseille Toulouse : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM repart du bon pied face à Toulouse

Auteur d'une excellente saison dernière, l'Olympique de Marseille était parvenu à accrocher la deuxième place du championnat. Qualifié en Ligue des Champions, Marseille a subi une désillusion en s'inclinant lors de la dernière journée face à Tottenham. Ce revers a condamné les espoirs de qualification en 8e de finale de la LDC mais aussi un éventuel repêchage en Europa League. Cet été, l'OM avait déjà connu un premier coup de tonnerre avec le départ surprise de Sampaoli. Longoria avait réagi rapidement en recrutant Igor Tudor. Après quelques doutes suite son arrivée, le Croate a su imposer sa patte sur le jeu des Phocéens. Bien rentrés dans leur saison, les Olympiens se sont montrés costauds lors de l'entame. En revanche, avec l'enchaînement des matchs de LDC, l'OM a connu un passage compliqué avec 4 journées sans la moindre victoire au cœur de l'automne avec notamment deux revers face aux deux premiers, le PSG et Lens, mais aussi plus surprenant face à Ajaccio, alors lanterne rouge. Avant la trêve internationale, la formation phocéenne a relevé la tête avec deux succès consécutifs face à deux grosses écuries, Lyon (1-0) et surtout à Louis II face à Monaco (3-2). Menés à 2 reprises face aux Monégasques, les Marseillais ont fait la différence en fin de rencontre par Kolasinac. Pour affronter Toulouse, Tudor devrait pouvoir compter sur ses internationaux français Veretout et Guendouzi, mais aussi sur les Clauss, Sanchez ou Tavares. En revanche, Harit, blessé face au club du Rocher, est absent pour plusieurs mois. Pendant la coupure du Mondial, l'OM s'est incliné en amical face à Sassuolo (3-2).

En face, Toulouse a retrouvé l'élite cette saison après avoir dominé la L2 l'an passé. Les hommes de Montanier ont réalisé une entame correcte pour se retrouver en 16e position. Cependant, rien n'est encore joué car les Toulousains ne possèdent que 3 points d'avance sur le premier relégable. Le club haut-garonnais avait connu un très bon passage au début de l'automne avec 5 journées sans la moindre défaite. Depuis, les partenaires de Maxime Dupé ont mal fini en s'inclinant lors des trois dernières rencontres face à Lens (3-0), Monaco (0-2) et contre Rennes (2-1). De plus, la campagne de matchs amicaux lors de la trêve internationale s'est conclue sur un triste bilan avec un nul contre Basaksehir et deux revers face à Galatasaray et Montpellier. Déterminé à retrouver sa place sur le podium, Marseille devrait s'imposer face à une formation toulousaine qui reste sur 7 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire.