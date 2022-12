Pronostic Maroc Portugal : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Maroc - Portugal

Nos pronostics Maroc - Portugal

Le Maroc sur l’euphorie

Le Portugal a passé la vitesse supérieure

Le Maroc avec des incertitudes, les choix forts de Santos

Les compo probables :

Le Portugal devrait casser le verrou marocain

Le Maroc a réussi à s'immiscer parmi les 8 meilleures mondiales lors de cette Coupe du Monde au Qatar. L’un des grands artisans de cette réussite est le coach Walid Regragui, arrivé en août. L’ancien joueur grenoblois a apporté toute sa rigueur au sein de son groupe, déterminé à réaliser de grandes choses. Après avoir été tenu en échec par la Croatie (0-0) pour son premier match, le Maroc a ensuite réalisé un exploit en venant à bout de la Belgique (2-0) en s’appuyant sur sa solidité défensive et en négociant parfaitement quelques coups. Stressés lors de leur dernier match face à la plus modeste sélection du groupe, le Canada, les Lions de l’Atlas sont tout de même parvenus à s’imposer sur des réalisations d’En Nesyri et de Ziyech (2-1). Cette victoire a permis au Maroc de finir en tête de son groupe et d’affronter le deuxième de l’autre poule, l’Espagne. Dans ce 8e de finale intense mais cadenassé, le Maroc a su une nouvelle fois ne pas rompre pour s’imposer lors de la séance des tirs aux buts avec un Bounou royal et auteur de 2 parades. Le rêve continue pour la sélection marocaine qui va affronter un autre gros morceau avec un Portugal qui vient d’exploser la Suisse (6-1). Les Lions de l’Atlas ont montré un superbe état d’esprit pour en arriver là, avec de la combativité, de la solidité, de la solidarité et ce brin de chance nécessaire pour aller loin, à l’image du poteau de Sarabia en fin de prolongation.Champion d’Europe 2016 grâce à sa solidité défensive, le Portugal a ensuite été éliminé en huitième de finale du Mondial 2018 et lors du championnat d’Europe 2020. Entretemps, les Lusitaniens avaient remporté la première édition de la Ligue des Nations. Malgré un parcours qualificatif compliqué avec des barrages à disputer face à la Turquie et à la Macédoine du Nord, la sélection portugaise est arrivée au Qatar en tant qu’outsider pour le titre. Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, les Portugais ont attendu la dernière demi-heure de leur match face au Ghana pour faire la différence dans une rencontre spectaculaire (3-2). Titulaire lors de ce match, CR7 a inscrit un penalty, qui lui permet d’avoir inscrit au moins un but lors des 5 dernières Coupes du Monde. Ensuite, le Portugal a pris sa revanche face à l’Uruguay contre laquelle elle avait chuté en 8ème de finale en Russie, sur un doublé de Bruno Fernandes. A l’instar de plusieurs nations qualifiées, le staff portugais a décidé d’aligner plusieurs remplaçants contre la Corée du Sud. Comme la France et le Brésil (les 2 autres nations à 6 points après 2 journées), le Portugal s’est incliné face à la Corée du Sud (2-1). Néanmoins, les Portugais ont tout de même terminé en 1ère position de leur groupe. Pour affronter la Suisse en 8ème de finale, le sélectionneur Fernando Santos a réalisé des choix forts en mettant Cristiano Ronaldo et Cancelo sur le banc, remplacés par Ramos et Dalot. Ce changement s’est avéré payant puisque ses deux hommes ont grandement participé à la démonstration lusitanienne avec notamment un triplé pour l’attaquant du Benfica Lisbonne (score final 6-1). De son côté, le capitaine Pepe est devenu le plus vieux joueur à marquer dans une rencontre à élimination directe en Coupe du Monde. Cette superbe victoire a donné beaucoup de confiance au Portugal avant son quart à venir face au Maroc.Walid Regragui aimerait certainement aligner le même XI que face à l’Espagne mais doit faire face à quelques incertitudes, puisqu’Aguerd est sorti blessé. Le joueur de West Ham est prépondérant dans les excellentes prestations défensives de sa formation. Son compère, le capitaine Romain Saïss a quant à lui fini avec des crampes, qui ne devraient pas le priver de ce quart de finale. Sur les flancs Hakimi et Mazraoui ont également affiché un superbe état d’esprit, le parisien a même inscrit le penalty de la victoire. Au milieu, un joueur explose au niveau des observateurs. Il s'agit du joueur de la Fiorentina, Amrabat, au cœur du combat face à la Roja, le milieu de terrain est le métronome de son équipe. Offensivement, les Ziyech et Boufal s’appuient sur leurs techniques pour mettre à mal les défenses. Et ,omment ne pas parler du héros face à l’Espagne, Bounou auteur de deux parades décisives et dont le calme impressionne ?En face, Fernando Santos a réalisé des choix forts face à la Suisse et en est sorti grandi. Pour débuter ce match face au Maroc, le même XI devrait être reconduit avec la révélation Ramos, désirée par le PSG l’été dernier, auteur d’un triplé de grande qualité face à la Suisse. Pour le reste, Dalot devrait être préféré à un Cancelo décevant lors des premières rencontres. De plus, Joao Felix semble avoir été libéré par la mise sur le banc de CR7 et a livré une prestation XXL. Le talent est partout puisque les Fernandes et Silva sont toujours aussi actifs dans la formation portugaise. A noter que Santos possède du potentiel sur le banc avec les CR7 mais aussi Rafael Leao, auteur d’un superbe but contre la Suisse.: Bounou - Hakimi, Saïss (ou El Yamiq), Aguerd (ou Benoun), Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.: Diogo Costa - Dalot, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro - Bernardo Silva, William Carvalho, Otavio - Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix.Sensation de cette Coupe du Monde, le Maroc fait face à une sélection portugaise qui a marqué les esprits en 8ème de finale en explosant une équipe suisse réputée pour être compliquée à jouer. L’absence du taulier Aguerd pourrait être préjudiciable tant il a été monstrueux avec Romain Saïss dans l’axe des Lions de l’Atlas. Solide défensivement, le Maroc peine à se créer des actions malgré le potentiel technique des Ziyech ou Boufal. En face, le Portugal semble libéré par la décision de Fernando Santos d’avoir mis CR7 sur le banc. Les Felix, Ramos ou Silva ont montré leur tranchant. Avec un potentiel exceptionnel et une attaque supérieure à l’Espagne, le Portugal devrait faire sauter le verrou marocain et se qualifier pour les demi-finales du Mondial.Retrouvez le Pronostic Maroc - Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !