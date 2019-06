Pronostic Maroc Namibie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Maroc débute par une victoire face à la Namibie

Présent lors du dernier Mondial en Russie, le Maroc n'avait pas réussi à sortir de la phase de groupes. Pourtant, les hommes d'Hervé Renard ont pratiqué un jeu très plaisant, même s'ils ont souvent péché dans la finition. Sur leur lancée, les Marocains se sont qualifiés pour cette CAN en terminant premiers de leur groupe éliminatoire devant le champion d'Afrique en titre, le Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont ambitieux et visent le titre en Égypte. Le technicien français dispose d'un effectif compétitif avec Benatia, Dirar, Hakimi, Belhanda, Boufal ou Boussoufa. Renard compte également sur Hakim Zyiech, auteur d'une saison incroyable avec sa formation de l'Ajax. Ce dimanche, les Marocains débutent face à la modeste formation de Namibie. Lesse sont qualifiés en 2position dans un groupe relativement abordable qui comprenait également la Guinée-Bissau, le Mozambique et la Zambie. Avec ses joueurs évoluant principalement au pays ou en Afrique du Sud, la Namibie est sur le papier l'une des plus faibles formations présentes lors de cette CAN. Pour ce match, nous voyons des Marocains a priori supérieurs s'imposer.