Pronostic Maroc Malawi : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Le Maroc poursuit l’aventure face au Malawi

Le Maroc faisait partie au début de la compétition des outsiders pour le titre. A contrario de l'Algérie déjà éliminée, la sélection marocaine s'est montrée très intéressante lors de la phase de groupe. En effet, les Lions de l'Atlas ont dominé le Ghana (1-0) lors du premier match sur une réalisation de Sofiane Boufal. Ensuite, les Marocains ont fait le job face aux Comores (2-0). Assurés de participer aux 8de finale, les Lions de l'Atlas ont voulu terminer sur une bonne note en accrochant le Gabon (2-2) lors de la dernière journée. Ce point permet aux hommes de Vahid Halihodzic de finir en tête de son groupe. Le coach bosniaque possède une équipe de grande qualité avec les Boufal (2 buts), les Sévillans Bounou et En Nesyri, ou les joueurs de Ligue 1 Louza, Hakimi, Aguerd. Derrière, le Maroc peut compter sur un excellent Romain Saïss, le joueur des Wolves de Wolverhampton confirme sa très bonne saison avec sa sélection nationale.

En face, le Malawi est une modeste sélection qui occupe la 129place au classement FIFA. Les Flammes participent à leur troisième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et viennent pour la première fois de sortir de leur groupe. La sélection du Malawi s'est qualifiée en finissant meilleur troisième. Pour son entrée en lice, les Flammes se sont inclinés face à la Guinée (1-0) mais se sont ensuite repris en s'imposant face au Zimbabwe (2-1), grâce à un doublé de Mhango qui évolue dans le championnat sud-africain. Largement dominé par le Sénégal lors de la dernière rencontre, le Malawi a résisté pour accrocher un point décisif (0-0). La sélection est composée de joueurs évoluant principalement dans le championnat national et devra signer un exploit pour voir les 1/4. Pour ce 8de finale, le Maroc devrait dominer le Malawi dans une rencontre avec peu de buts, comme depuis le début de cette CAN.