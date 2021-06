Pronostic Maroc Ghana : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Maroc veut prolonger sa bonne série face au Ghana

A l'image de son voisin algérien, le Maroc s'affirme depuis plusieurs années comme l'une des valeurs sûres du football africain même s'il peine encore à s'affirmer lors des grands rendez-vous. Eliminés dès le premier tour de la Coupe du monde 2018, les Lions de l'Atlas ont ensuite vraiment déçu l'année suivante en ne passant pas les 1/8èmes de finale de la CAN. En revanche, les joueurs de Vahid Halilodzic ont tranquillement terminé en tête de leur groupe de qualifications pour la prochaine CAN. Invaincus, ils ont pu remporter 4 succès dont un dernier en mars dernier face au Burundi (1-0) et concédé deux matchs nuls. En forme, ils ont également pu remporter le Championnat d'Afrique des Nations en s'imposant en finale face au Mali (0-2) dans une compétition où des équipes B participent. Portés par leurs excellents attaquants Ziyech et En-Nesyri, le Maroc dispose d'une grosse équipe.

Le Ghana, de son côté, a perdu de sa superbe au cours des dernières années. Quart de finaliste de la Coupe du monde en 2014 puis battue en finale l'année suivante lors de la CAN, cette sélection n'a pas pu décrocher un billet pour la Coupe du monde 2018 et a ensuite été sortie dès les 1/8èmes de finale lors de la CAN 2019. En revanche, elle a pu prendre la tête de son groupe de qualifications pour la prochaine CAN en prenant 13 points sur 18 possible dans une poule où figuraient le Soudan, l'Afrique du Sud et Sao-Tomé et Principe. Pour ce rassemblement, les Blacks Stars ont d'ailleurs connu un renouvellement d'effectif assez important puisque seuls 6 joueurs sur les 22 convoqués comptent plus de 10 sélections parmi lesquels les frères Ayew et le milieu d'Arsenal Thomas Partey. Face à une des équipes les mieux armées du football africain, le Ghana pourrait souffrir sur le terrain du Maroc mardi soir.