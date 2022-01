Pronostic Maroc Ghana : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

Le Maroc de Vahid domine le Ghana

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Après avoir vu l'Algérie remporter la CAN 2019, le Maroc se verrait bien s'imposer sur cette édition 2021 disputée début 2022. Présent au Mondial russe, le Maroc est toujours en lice pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont en effet fait carton plein dans leur poule éliminatoires avec 18 points pris sur 18 possibles dans une poule éliminatoires qui comptait les deux Guinée et le Soudan. Coaché par Vahid Halilhodzic, le Maroc a préparé cette CAN avec beaucoup de rigueur. En face, le Ghana vient en revanche de prendre un coup sur la tête avec cette grosse défaite encaissée en amical face à l'Algérie juste avant la CAN (3-0). Comme les Marocains, les Ghanéens sont toujours en course pour voir le Qatar en fin d'année mais cela a été bien plus compliqué pour les qui n'ont arraché leur qualification qu'à la dernière journée en s'imposant face à une Afrique du Sud qui était jusque-là leader. Face à une équipe du Ghana qui semble moins souveraine que dans par le passé, le Maroc pourrait s'imposer avec pourquoi pas un but de Mmaee (Ferencvaros, 7 sél) ou El Kaabi (Hatayspor, 15 sél) qui ont inscrit respectivement 5 et 4 buts lors des qualifications au Mondial 2022.